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Зеленський готовий до зустрічі із Путіним вже у вересні, – МЗС

Наталя Дуляба

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Міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив про готовність президента України Володимира Зеленського взяти участь у зустрічі лідерів країн «нормандського формату» (Україна, Німеччина, Франція та Росія) у вересні. Про це він повідомив на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ і європейської інтеграції Республіки Молдова Ніку Попеску у Києві, пише Уніан.

 

«Ми плануємо найближчим часом провести цю зустріч у “нормандському форматі”… Щонайменше президент Зеленський готовий це зробити навіть не в грудні, а готовий це зробити цього місяця», – сказав Пристайко.

Нагадаємо, напередодні під час телефонної розмови Зеленський і президент РФ Володимир Путін домовилися найближчим часом обговорити дату проведення зустрічі в «нормандському форматі».

Як повідомляв Львівський портал, після оголошеного на Донбасі «перемир’я» 21 липня Зеленський також мав телефонну розмову з Путіним. У ній президент України закликав главу Російської Федерації «припинити вбивство українців».

Додамо також, що Володимир Путін раніше заявляв, що відносини з Україною «будуть неминуче відновлені».

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