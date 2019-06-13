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Путін переконаний, що відносини з Україною будуть «неминуче відновлені»

Соломія Головіна

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Президент Росії Володимир Путін заявив, що відносини РФ і України будуть «неминуче відновлені» незалежно від того, як будуть розвиватися відносини з українськими елітами. Про це повідомляє УП з посиланням на «Интерфакс».

 

«Неминуче, що ми відновимо наші відносини, не може такого бути між частинами одного і того ж народу, або між двома братніми народами, як би не складалися наші відносини з елітами.

Навіть з політичними елітами минулого, припустимо, з тими людьми, які на перше місце всієї своєї діяльності, всього свого життя ставили насамперед особистий успіх, особисту вигоду і збереження своїх капіталів, нажитих за рахунок українського народу, які зберігаються десь за кордоном. Від цього у них і така любов до Заходу, я думаю», – заявив Путін в інтерв’ю телеканалу «МИР».

«Але нове керівництво, сподіваюся, позбавлений таких обмежень і відчуває себе вільно, покладаючись на довіру, яке було надано народом України», – додав він.

На його думку, команда Зеленського «зможе діяти енергійно».

 

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