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Прокуратура Криму викличе Сенцова і Кольченка для свідчень

Наталя Дуляба

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Прокуратура Криму викликатиме звільнених з полону українців Олега Сенцова і Олександра Кольченка для свідчень у справі про їхнє викрадення навесні 2014 року в окупованому Криму. Про це Громадському радіо розповіла речниця прокуратури Криму Катерина Діденко, передає Львівський портал.

 

Катерина Діденко заявила, що у справі про Сенцову і Кольченку мають надати статус потерпілих, а всі процесуальні дії проводитимуть після того, як їх завершать оглядати лікарі.

Зазначимо, у справі про викрадення російською окупаційною владою фігурантів справи Сенцова вже давали свідчення звільнений у 2016 році Геннадій Афанасьєв і активіст, якому вдалося втекти з півострова попри розшук ФСБ, Микита Боркін.

Як повідомляв Львівський портал, 7 вересня відбувся обмін ув’язненими між Росією та Україною у форматі «35 на 35».

24 українські моряки, Олег Сенцов, Микола Карпюк, Станислав Клих, Едем Бекіров, Олександр Кольченко, Павло Гриб, Володимир Балух, Роман Сущенко, Олексій Сизонович, Євген Панов та Артур Панов повернулися в Україну. Серед них був також моряк зі Львівщини Андрій Оприско.

Нині 8 з 11 звільнених полонених, доправлених у «Феофанію» 7 вересня для обстеження, перебувають у медзакладі, двоє – на амбулаторному лікуванні. Ще одного пацієнта, Станіслава Клиха, перевели до спецвідділення військової прокуратури.

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