ОСТАННІ НОВИНИ

У прокуратурі розповіли, чому в’язні змогли втекти з Миколаївської колонії

Ольга Денисяка

|

Прокуратура виявила порушення режимних вимог у Миколаївській виправній колонії, з якої утекли двоє в’язнів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

 

У ході перевірки встановлено, що причинами втечі засуджених стали грубі порушення вимог інструкції з організації нагляду за засудженими та залишення в’язнів без нагляду.

«У ході перевірки встановлено, що однією із причин втечі засуджених стали грубі порушення вимог Інструкції з організації нагляду за засудженими при складанні плану нагляду за засудженими дільниці соціальної реабілітації ДУ «Миколаївська виправна колонія №50» на короткочасному виробничому об’єкті та залишення засуджених без нагляду на час, достатній для втечі», – йдеться у повідомленні.

Водночас зафіксований факт зволікання із повідомленням про цей інцидент, що значно ускладнило пошуки. Тобто подія трапилась близько 14:00 год., а саме повідомлення до чергової частини Миколаївського відділення поліції надійшло лише о 17:46 год.

За результатами перевірки внесено вказівку про усунення та недопущення аналогічних порушень у колонії та притягнення до встановленої законом відповідальності винних службових осіб.

Як повідомляв Львівський портал, 3 вересня із Миколаївської виправної колонії втекли двоє злочинців. Втікачі були засуджені за наркодіяльність та за зґвалтування й розбій.

  • Буртовенко Віталій Андрійович, 1999 року народженя, мешканець Києва. Засуджений на п’ять років 1 червня 2017 року за ч.1 ст.153, ч.1 ст.187, ч.1 ст.70 і ч.5 ст.72 ККУ. Прикмети: ріст до 170 см, світло-русяве волосся, сині очі. На обох руках має татуювання з написом «золото», на пальцях лівої руки цифри «1» «9» «9» «9».
  • Дмитрук Павло Васильович, 1992 року народженя, житель села Лука Житомирської області. Засуджений на три роки 19 квітня цього року за ч.2 ст.309 ККУ. Прикмети: ріст до 170 см, чорне волосся, карі очі. Має на правій руці татуювання з написом «Тюрьма – наука із наук и мир жесток и гонор».

Наступного дня, 4 вересня, в одному зі сіл Жидачівського району засуджених спіймали. Під час затримання працівник Жидачівського відділення поліції Олег Франків отримав поранення.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Мертві душі Хілтона. Чому львів’яни проти будівництва готелю на місці 200-річного цвинтаря?
Наталя ДУЛЯБА
Мертві душі Хілтона. Чому львів’яни проти будівництва готелю на місці 200-річного цвинтаря?

Нещодавно у Львові виник скандал довкола запланованого будівництва готелю-свічки на території Парку культури. І дискусія...

Міжнародний конкурс оперних співаків може стати переломним в Україні, — Василь Вовкун
Стефанія ОЛІЙНИК
Міжнародний конкурс оперних співаків може стати переломним в Україні, — Василь Вовкун

Впродовж 12-22 листопада 2019 року у Львівській національній опері відбудеться П’ятий Міжнародний конкурс оперних співак...

Бути українцем. Омелян Ковч
Ігор ВАСЮНИК
Бути українцем. Омелян Ковч

20 серпня виповнилось 135 років з дня народження Омеляна Ковча – священника УГКЦ Омеляна Ковча, блаженного священномучен...

Історія львівського курсанта, який став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ
Вероніка РОЙ
Історія львівського курсанта, який став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ

Львівський курсант Артем Бараненко став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ Великої Бри...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...