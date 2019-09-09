У прокуратурі розповіли, чому в’язні змогли втекти з Миколаївської колонії

Прокуратура виявила порушення режимних вимог у Миколаївській виправній колонії, з якої утекли двоє в’язнів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

У ході перевірки встановлено, що причинами втечі засуджених стали грубі порушення вимог інструкції з організації нагляду за засудженими та залишення в’язнів без нагляду.

«У ході перевірки встановлено, що однією із причин втечі засуджених стали грубі порушення вимог Інструкції з організації нагляду за засудженими при складанні плану нагляду за засудженими дільниці соціальної реабілітації ДУ «Миколаївська виправна колонія №50» на короткочасному виробничому об’єкті та залишення засуджених без нагляду на час, достатній для втечі», – йдеться у повідомленні.

Водночас зафіксований факт зволікання із повідомленням про цей інцидент, що значно ускладнило пошуки. Тобто подія трапилась близько 14:00 год., а саме повідомлення до чергової частини Миколаївського відділення поліції надійшло лише о 17:46 год.

За результатами перевірки внесено вказівку про усунення та недопущення аналогічних порушень у колонії та притягнення до встановленої законом відповідальності винних службових осіб.

Як повідомляв Львівський портал, 3 вересня із Миколаївської виправної колонії втекли двоє злочинців. Втікачі були засуджені за наркодіяльність та за зґвалтування й розбій.

Буртовенко Віталій Андрійович, 1999 року народженя, мешканець Києва. Засуджений на п’ять років 1 червня 2017 року за ч.1 ст.153, ч.1 ст.187, ч.1 ст.70 і ч.5 ст.72 ККУ. Прикмети: ріст до 170 см, світло-русяве волосся, сині очі. На обох руках має татуювання з написом «золото», на пальцях лівої руки цифри «1» «9» «9» «9».

Дмитрук Павло Васильович, 1992 року народженя, житель села Лука Житомирської області. Засуджений на три роки 19 квітня цього року за ч.2 ст.309 ККУ. Прикмети: ріст до 170 см, чорне волосся, карі очі. Має на правій руці татуювання з написом «Тюрьма – наука із наук и мир жесток и гонор».

Наступного дня, 4 вересня, в одному зі сіл Жидачівського району засуджених спіймали. Під час затримання працівник Жидачівського відділення поліції Олег Франків отримав поранення.