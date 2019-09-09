У прокуратурі розповіли, чому в’язні змогли втекти з Миколаївської колонії

Прокуратура виявила порушення режимних вимог у Миколаївській виправній колонії, з якої утекли двоє в’язнів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.
У ході перевірки встановлено, що причинами втечі засуджених стали грубі порушення вимог інструкції з організації нагляду за засудженими та залишення в’язнів без нагляду.
«У ході перевірки встановлено, що однією із причин втечі засуджених стали грубі порушення вимог Інструкції з організації нагляду за засудженими при складанні плану нагляду за засудженими дільниці соціальної реабілітації ДУ «Миколаївська виправна колонія №50» на короткочасному виробничому об’єкті та залишення засуджених без нагляду на час, достатній для втечі», – йдеться у повідомленні.
Водночас зафіксований факт зволікання із повідомленням про цей інцидент, що значно ускладнило пошуки. Тобто подія трапилась близько 14:00 год., а саме повідомлення до чергової частини Миколаївського відділення поліції надійшло лише о 17:46 год.
За результатами перевірки внесено вказівку про усунення та недопущення аналогічних порушень у колонії та притягнення до встановленої законом відповідальності винних службових осіб.
Як повідомляв Львівський портал, 3 вересня із Миколаївської виправної колонії втекли двоє злочинців. Втікачі були засуджені за наркодіяльність та за зґвалтування й розбій.
- Буртовенко Віталій Андрійович, 1999 року народженя, мешканець Києва. Засуджений на п’ять років 1 червня 2017 року за ч.1 ст.153, ч.1 ст.187, ч.1 ст.70 і ч.5 ст.72 ККУ. Прикмети: ріст до 170 см, світло-русяве волосся, сині очі. На обох руках має татуювання з написом «золото», на пальцях лівої руки цифри «1» «9» «9» «9».
- Дмитрук Павло Васильович, 1992 року народженя, житель села Лука Житомирської області. Засуджений на три роки 19 квітня цього року за ч.2 ст.309 ККУ. Прикмети: ріст до 170 см, чорне волосся, карі очі. Має на правій руці татуювання з написом «Тюрьма – наука із наук и мир жесток и гонор».
Наступного дня, 4 вересня, в одному зі сіл Жидачівського району засуджених спіймали. Під час затримання працівник Жидачівського відділення поліції Олег Франків отримав поранення.
Ольга Денисяка