Поліцейський із Жидачивщини отримав ножове поранення під час затримання в'язнів-втікачів

На Львівщині під час затримання небезпечних засуджених, які втекли з колонії, поранення отримав працівник Жидачівського відділення поліції Олег Франків. Про це у Facebook повідомила речниця ГУ НП у Львівській області Світлана Добровольська.

Подія сталась сьогодні, 4 вересня, близько 19.30 в одному з сіл Жидачівського району.

Поліцейський-водій чергової частини Жидачівського відділення поліції сержант поліції Олег Франків, перебуваючи поза службою, побачив біля мосту через річку Стрий неподалік села Межиріччя двох чоловіків, котрі підпадали під орієнтування на засуджених, які 3 вересня втекли з Миколаївської виправної колонії.

Поліцейський повідомив про незнайомців у відділок поліції, а сам підійшов до них, представився та запропонував пройти з ним у відділення поліції для встановлення осіб.

Чоловіки відмовились і Олег Франків прийняв рішення про їх затримання. Зловмисники почали чинити опір і один із них завдав сержанту поліції удару ножем у ліву сторону грудної клітини, спричинивши проникаюче поранення.

Працівники Жидачівського відділення поліції, котрі негайно прибули на місце події, затримали зловмисників. Ними виявились засуджені 20-річний киянин та 26-річний мешканець Житомирської області, котрі напередодні втекли з Миколаївської виправної колонії.

Поранений правоохоронець госпіталізований, його стан лікарі оцінюють як стабільно важкий.

Як повідомляв Львівський портал, 3 вересня із Миколаївської виправної колонії втекли двоє злочинців. Втікачі були засуджені за наркодіяльність та за зґвалтування й розбій.

Буртовенко Віталій Андрійович, 1999 року народженя, мешканець Києва. Засуджений на п’ять років 1 червня 2017 року за ч.1 ст.153, ч.1 ст.187, ч.1 ст.70 і ч.5 ст.72 ККУ. Прикмети: ріст до 170 см, світло-русяве волося, сині очі. На обох руках має татуювання з написом «золото», на пальцях лівої руки цифри «1» «9» «9» «9».