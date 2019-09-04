Із колонії на Львівщині втекли двоє засуджених. Деталі

Із Миколаївської колонії №50, що на Львівщині, втекли двоє засуджених віком 20 та 27 років. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Ігор Зінкевич, координатор «Варти 1», яка співпрацює з правоохоронними органами, передає Львівський портал.

Чоловікам вдалося втекти з колонії вчора, 3 вересня. Вони були засуджені за наркодіяльність та за зґвалтування й розбій.

Буртовенко Віталій Андрійович, 1999 року народженя, мешканець Києва. Засуджений на п’ять років 1 червня 2017 року за ч.1 ст.153, ч.1 ст.187, ч.1 ст.70 і ч.5 ст.72 ККУ. Прикмети: ріст до 170 см, світло-русяве волося, сині очі. На обох руках має татуювання з написом «золото», на пальцях лівої руки цифри «1» «9» «9» «9».

Дмитрук Павло Васильович, 1992 року народженя, житель села Лука Житомирської області. Засуджений на три роки 19 квітня цього року за ч.2 ст.309 ККУ. Прикмети: ріст до 170 см, чорне волосся, карі очі. Має на правій руці татуювання з написом «Тюрьма – наука із наук и мир жесток и гонор».

За попередньою інформацією, втікачі замовляли таксі з Миколаєва на Київ і ще за декількома напрямками, однак від поїздки відмовилися.

Наразі по всій території Львівської області працюють поліцейські, які перевіряють транспортні засоби. Усіх, кому що-небудь відомо про можливе місцеперебування вказаних осіб, просять негайно повідомляти за номером 102!

Додамо, що офіційної інформації про втечу засуджених із Миколаївської колонії №50 Нацполіція Львівщини поки не оприлюднювала.

Зазначимо, що Миколаївська виправна колонія (№50) знаходиться у селі Заклад Миколаївського району Львівської області. Вона є мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання (для тримання чоловіків, засуджених до позбавлення волі на певний строк).