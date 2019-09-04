Із колонії на Львівщині втекли двоє засуджених. Деталі

Із Миколаївської колонії №50, що на Львівщині, втекли двоє засуджених віком 20 та 27 років. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Ігор Зінкевич, координатор «Варти 1», яка співпрацює з правоохоронними органами, передає Львівський портал.
Чоловікам вдалося втекти з колонії вчора, 3 вересня. Вони були засуджені за наркодіяльність та за зґвалтування й розбій.
- Буртовенко Віталій Андрійович, 1999 року народженя, мешканець Києва. Засуджений на п’ять років 1 червня 2017 року за ч.1 ст.153, ч.1 ст.187, ч.1 ст.70 і ч.5 ст.72 ККУ. Прикмети: ріст до 170 см, світло-русяве волося, сині очі. На обох руках має татуювання з написом «золото», на пальцях лівої руки цифри «1» «9» «9» «9».
- Дмитрук Павло Васильович, 1992 року народженя, житель села Лука Житомирської області. Засуджений на три роки 19 квітня цього року за ч.2 ст.309 ККУ. Прикмети: ріст до 170 см, чорне волосся, карі очі. Має на правій руці татуювання з написом «Тюрьма – наука із наук и мир жесток и гонор».
За попередньою інформацією, втікачі замовляли таксі з Миколаєва на Київ і ще за декількома напрямками, однак від поїздки відмовилися.
Наразі по всій території Львівської області працюють поліцейські, які перевіряють транспортні засоби. Усіх, кому що-небудь відомо про можливе місцеперебування вказаних осіб, просять негайно повідомляти за номером 102!
Додамо, що офіційної інформації про втечу засуджених із Миколаївської колонії №50 Нацполіція Львівщини поки не оприлюднювала.
Зазначимо, що Миколаївська виправна колонія (№50) знаходиться у селі Заклад Миколаївського району Львівської області. Вона є мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання (для тримання чоловіків, засуджених до позбавлення волі на певний строк).
Наталя Дуляба