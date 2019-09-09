Через ремонти 23 будинкам у Львові не подають гарячу воду

Після гідравлічних випробувань теплових мереж на котельні на вул. Таджицькій, 4-А почалися ремонтні роботи. Через це мешканці більше двох десятків будинків у Личаківському районі не матимуть гарячої води до 20 вересня. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

Відтак до 20 вересня призупинено подачу гарячої води до таких будинків: вул. Таджицька, 11-А, вул. Медової Печери, 5, 7, 9, 11, 27, 29, 39, 39-А, вул. Пасічна, 22, 38, 42, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 62-Б, 62-В, 70.

Також через порив у внутрішньобудинковій системі без гарячої води залишилися мешканці на вул. Тернопільській, 8 і вул. Плуговій, 14. Роботи виконують балансоутримувачі будинків.

ЛМКП «Львівтеплоенерго» просить вибачення у львів’ян за тимчасові незручності, пов’язані з відсутністю гарячого водопостачання.