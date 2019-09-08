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На Городоцькій не розминулися маршрутка та мопед

Соломія Головіна

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На вулиці Городоцькій у Львові зіткнулись маршрутний автобус та мопед. Внаслідок ДТП травмувався водій мопеда. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Дорожньо-транспортна пригода сталась 7 вересня близько 11.05. Як попередньо встановили правоохоронці, водій маршрутного автобуса «Еталон», 49-річний мешканець Перемишлянського району, скоїв зіткнення з мопедом під керуванням 79-річного львів’янина. Внаслідок зіткнення водій двоколісного транспортного засобу отримав тілесні ушкодження, зокрема, переломи, та був госпіталізований.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Поліцейські встановлюють обставини події.

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