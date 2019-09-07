Нідерланди побоюються, що тепер Цемаха неможливо буде притягнути до відповідальності

Нідерланди змогли допитати колишнього бойовика угруповання «ДНР» Володимира Цемаха у справі МН17 і просили Україну не видавати його Росії. Про це написав глава МЗС Нідерландів Стефан Блок у листі до парламенту, який цитують місцеві ЗМІ, повідомляє «Європейська правда».

За даними телеканалу NOS, нідерландські слідчі допитали Цемаха перед тим, як його обміняли на українських в’язнів. Щоб зробити допит можливим, Україна відклала передачу Цемаха до Росії на деякий час після тиску Нідерландів.

Видання De Telegraaph повідомляє, що Блок написав депутатам, що в уряді шкодують, що Цемах був виданий Росії. В уряді побоюються, що тепер його неможливо буде притягнути до відповідальності.

«Уряд даремно намагався дійти до найвищого рівня керівництва, намагаючись переконати Україну, що Цемах не повинен бути частиною більшого обміну в’язнями», – цитує видання лист Блока.

Нагадаємо, сьогодні, 7 вересня, відбувся обмін утримуваними громадянами між Україною та Росією. Літак із 35 українцями приземлився в київському аеропорту «Бориспіль». Також ми публікували список 35 осіб, яких Україна віддає Росії: серед них – Володимир Цемах.

Як відомо, 5 вересня Київський апеляційний суд сьогодні звільнив з-під арешту громадянина України, колишнього бойовика угруповання «ДНР» Володимира Цемаха під особисте зобов’язання.

Своєю чергою громадський діяч та політик Ігор Васюник нагадав, що Цемах є наразі першим затриманим, який мав прямий зв’язок з воєнними операціями «ДНР» та безпосередньо брав участь у збитті пасажирського літака. Внаслідок теракту тоді загинуло 298 людей, в тому числі 80 дітей. Лише після цього теракту Європейський Союз ввів санкції проти Росії.

«Бойовика ДНР Володимира Цемаха щойно Київський апеляційний суд звільнив з-під арешту! Як так?! Тобто випустили на волю ключового підозрюваного, який безпосередньо брав участь у збитті пасажирського літака (MH17) біля Донецька… Щоб затримати Цемаха і доправити на підконтрольну українській владі території – своїм життям ризикували співробітники СБУ. Цемех не просто ключовий свідок, його свідчення для міжнародного слідства «зміцнюють легітимність судового розгляду у Нідерландах». Сам судовий розгляд справи мав розпочатись у березні 2020 року. І після цього українська феміда випускає Цемаха… Це фактично означає допомагати Росії уникнути відповідальності за злочин!», – йдеться у повідомленні політика у Facebook.