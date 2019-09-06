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Втікачам Миколаївської колонії, які під час затримання поранили поліцейського, обрали запобіжний захід

Соломія Головіна

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Галицький районний суд Львова взяв під варту на два місяці без можливості внесення застави двох утікачів Миколаївської виправної колонії №50. Про це повідомила речниця прокуратури Львівщини Юлія Шевченко у Facebook.

 

«Галицький районний суд м.Львова обрав запобіжний захід двом утікачам з Миколаївської виправної колонії №50: тримання під вартою без можливості внесення застави терміном на 60 днів», – написала вона.

Як повідомляв Львівський портал, 3 вересня із Миколаївської виправної колонії втекли двоє злочинців. Втікачі були засуджені за наркодіяльність та за зґвалтування й розбій.

  • Буртовенко Віталій Андрійович, 1999 року народженя, мешканець Києва. Засуджений на п’ять років 1 червня 2017 року за ч.1 ст.153, ч.1 ст.187, ч.1 ст.70 і ч.5 ст.72 ККУ. Прикмети: ріст до 170 см, світло-русяве волося, сині очі. На обох руках має татуювання з написом «золото», на пальцях лівої руки цифри «1» «9» «9» «9».

 

  • Дмитрук Павло Васильович, 1992 року народженя, житель села Лука Житомирської області. Засуджений на три роки 19 квітня цього року за ч.2 ст.309 ККУ. Прикмети: ріст до 170 см, чорне волосся, карі очі. Має на правій руці татуювання з написом «Тюрьма – наука із наук и мир жесток и гонор».

Наступного дня, 4 вересня, стало відомо, що близько 19.30 в одному з сіл Жидачівського району під час затримання цих небезпечних засуджених поранення отримав працівник Жидачівського відділення поліції Олег Франків.

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