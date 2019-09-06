Втікачам Миколаївської колонії, які під час затримання поранили поліцейського, обрали запобіжний захід

Галицький районний суд Львова взяв під варту на два місяці без можливості внесення застави двох утікачів Миколаївської виправної колонії №50. Про це повідомила речниця прокуратури Львівщини Юлія Шевченко у Facebook.

«Галицький районний суд м.Львова обрав запобіжний захід двом утікачам з Миколаївської виправної колонії №50: тримання під вартою без можливості внесення застави терміном на 60 днів», – написала вона.

Як повідомляв Львівський портал, 3 вересня із Миколаївської виправної колонії втекли двоє злочинців. Втікачі були засуджені за наркодіяльність та за зґвалтування й розбій.

Буртовенко Віталій Андрійович, 1999 року народженя, мешканець Києва. Засуджений на п’ять років 1 червня 2017 року за ч.1 ст.153, ч.1 ст.187, ч.1 ст.70 і ч.5 ст.72 ККУ. Прикмети: ріст до 170 см, світло-русяве волося, сині очі. На обох руках має татуювання з написом «золото», на пальцях лівої руки цифри «1» «9» «9» «9».

Дмитрук Павло Васильович, 1992 року народженя, житель села Лука Житомирської області. Засуджений на три роки 19 квітня цього року за ч.2 ст.309 ККУ. Прикмети: ріст до 170 см, чорне волосся, карі очі. Має на правій руці татуювання з написом «Тюрьма – наука із наук и мир жесток и гонор».

Наступного дня, 4 вересня, стало відомо, що близько 19.30 в одному з сіл Жидачівського району під час затримання цих небезпечних засуджених поранення отримав працівник Жидачівського відділення поліції Олег Франків.