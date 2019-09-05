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Путін анонсував масштабний обмін полоненими між Росією та Україною

Вероніка Рой

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Президент Росії Володимир Путін заявив, що обмін ув’язненими між РФ й Україною буде масштабним. Про це він сказав на економічному форумі у Владивостоці, передає Громадське.

 

«Досить складно було ухвалювати рішення щодо конкретних людей, але підходимо до фіналу. Я думаю, найближчим часом це стане відомо. Обмін затриманими між Росією й Україною буде масштабним, це хороший крок до нормалізації відносин», — заявив він.

Нагадаємо, 30 серпня новий генпрокурор України Руслан Рябошапка на своїй сторінці у Facebook поширив інформацію працівниці Верховної Ради Анни Ісламової про обмін полоненими між Україною і Росією. Зокрема йшла мова про те, що Олег Сенцов, Микола Карпюк, Володимир Балух, Павло Гриб вже летять додому. Згодом у ЗМІ з’явилась інформація, що начебто звільнені моряки вже перебувають у Києві.

В Офісі президента повідомили, що процес взаємного звільнення утримуваних осіб триває, а інформація про його завершення не відповідає дійсності. Згодом в СБУ повідомили, що 30 серпня обмін полоненими не відбудеться.

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