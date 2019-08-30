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Сьогодні обмін полоненими не відбудеться, – СБУ

Вероніка Рой

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Обмін полоненими між Україною і Росією в пʼятницю не відбудеться. Про це Укрінформу повідомили у пресцентрі СБУ.

 

«Офіційно обмін полоненими між Україною і Росією в пʼятницю не відбудеться. Кінцевої дати поки що немає», – сказали у пресцентрі СБУ.

Своєю чергою як інформує «Радіо Свобода» з посиланням на джерела в українських правоохоронних органах, обмін утримуваними особами між Україною та Росією відкладається до наступного тижня.

Раніше новий генпрокурор України Руслан Рябошапка на своїй сторінці у Facebook поширив інформацію працівниці Верховної Ради Анни Ісламової про обмін полоненими між Україною і Росією. Зокрема йшла мова про те, що Олег Сенцов, Микола Карпюк, Володимир Балух, Павло Гриб вже летять додому. Згодом у ЗМІ з’явилась інформація, що начебто звільнені моряки вже перебувають у Києві.

В Офісі президента повідомили, що процес взаємного звільнення утримуваних осіб триває, а інформація про його завершення не відповідає дійсності.

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