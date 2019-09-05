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Невідомі розмалювали радянський меморіал на Пагорбі Слави

Вероніка Рой

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Сьогодні, 5 вересня, на Пагорбі Слави у Львові невідомі розмалювали радянський військовий меморіал. Про це повідомляє Варта-1.

 

Згідно із повідомленням, на меморіальній зірці із зображенням серпа і молота з’явився надпис «Окупанти» і «Комунізм».

Як повідомили Львівському порталу у пресслужбі Нацполіції Львівщини, наразі за цим фактом поліцейські проводять перевірку.

Нагадаємо, у Львові нещодавно вандали понівечили пам’ятник ЗУНР, що знаходиться на розі вулиць Листопадового чину та Івана Огієнка, а також пам’ятник Степану Бандері на вулиці Митрополита Ангеловича. Також радянською символікою розмалювали постамент фігури Божої Матері у Винниках.

Фото: Варта-1

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