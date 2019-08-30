На чоловіка, який у Винниках розмалював радянською символікою статую Божої Матері, склали адмінпротокол

Поліцейські склали адмінпротокол на чоловіка, який у Винниках розмалював радянською символікою постамент фігури Божої Матері. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

«В Личаківський відділ поліції 29 серпня надійшло повідомлення про те, що впродовж ночі у місті Винники на плиті біля фігури Божої Матері невідома особа нанесла червоною фарбою радянську символіку. Небайдужі громадяни спільно з поліцейськими встановили, що до скоєння правопорушення причетний 36-річний місцевий мешканець», – повідомляють правоохоронці.

На чоловіка складено адміністративний протокол за ст.173 (дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб.

Проводиться перевірка щодо причетності мешканця Винник до скоєння інших правопорушень.

Додамо, що схожі інциденти трапилися сьогодні і у Львові. Вандали понівечили пам’ятник ЗУНР, що знаходиться на розі вулиць Листопадового чину та Івана Огієнка, а також пам’ятник Степану Бандері на вулиці Митрополита Ангеловича.

Фото: Винники Plus