Пам’ятник Бандері та ЗУНР осквернили вандали, намалювавши серп і молот

У Львові вандали понівечили пам’ятник ЗУНР, що розташовується на розі вулиць Листопадового чину та Івана Огієнка, а також пам’ятник Степану Бандері.

Так, на обох пам’ятниках з’явилося зображення комуністичної символіки – серпа і молота.