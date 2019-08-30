Пам’ятник Бандері та ЗУНР осквернили вандали, намалювавши серп і молот

У Львові вандали понівечили пам’ятник ЗУНР, що розташовується на розі вулиць Листопадового чину та Івана Огієнка, а також пам’ятник Степану Бандері.
Так, на обох пам’ятниках з’явилося зображення комуністичної символіки – серпа і молота.
У Львові вандали понівечили пам’ятник ЗУНР, що розташовується на розі вулиць Листопадового чину та Івана Огієнка, а також пам’ятник Степану Бандері.
Так, на обох пам’ятниках з’явилося зображення комуністичної символіки – серпа і молота.
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Наталія Дуляба