Зеленський доручив Раді до 1 грудня легалізувати гральний бізнес та видобуток бурштину

Президент Володимир Зеленський доручив розробити проєкти закону про легалізацію грального бізнесу та видобуток бурштину і прийняти відповідні закони до грудня 2019 року. Про це він заявив на зустрічі із керівництвом Кабміну, Верховної Ради і правоохоронних органів, передає Українська правда.

«Підготувати та внести до парламенту законопроєкти про легалізацію грального бізнесу, про легалізацію видобутку бурштину», – зазначив Зеленський.

Термін на це передбачається до 1 жовтня 2019 року.

Також він доручив до 1 грудня 2019 року прийняти закони про легалізацію грального бізнесу, про легалізацію видобутку бурштину. Відповідальні – Дмитро Разумков (спікер ВР), Давид Арахамія (голова фракції «Слуга народу»).

Нагадаємо, цьогоріч 8 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що має намір легалізувати азартні ігри в Україні, зокрема дозволити роботу казино у п’ятизіркових готелях. Офіційно на Львівщині такі гральні зали можуть з’явитися у п’ятьох місцях. Про їх перелік писав Львівський портал.

Гральний бізнес в Україні заборонений ще з 2009 року. Однак гральні заклади продовжують працювати по всій території країни підпільно. Відповідно такий тіньовий бізнес не сплачує жодних коштів у бюджет.