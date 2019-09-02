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Офісний працівник поцупив техніку із комунального підприємства, де працював

Соломія Головіна

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У Львові офісний працівник викрав з комунального підприємства техніку. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

У Франківському відділі поліції завершене досудове розслідування в межах кримінального провадження, відкритого за фактом викрадення з офісу одного з комунальних підприємств дев’яти принтерів, комп’ютера, годинника та генератора. Їх було викрадено у період з 16 по 19 серпня.

Працівники поліції встановили, що до викрадення майна причетний 28-річний працівник закладу. Йому повідомлено про підозру за ч.1,3 ст.191 КК України.

Зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі.

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