ОСТАННІ НОВИНИ

Гончарук на самокаті провів відеоекскурсію Кабміном для школярів

Вероніка Рой

|

Новий прем‘єр-міністр України Олексій Гончарук привітав українських школярів та студентів з початком навчального року. Чиновник провів відеоекскурсію будівлею Кабінету міністрів України. Про це інформує Урядовий портал.

 

«Колись хтось з вас теж буде прем‘єр-міністром. На той момент Україна буде сильною модерновою країною, з якою рахуються в світі. А уряд буде працювати в сучасній будівлі», – сказав Олексій Гончарук.

Він також провів коротку екскурсію будинком уряду та показав, де працюють українські міністри.

«У цьому приміщенні міністри ухвалюють найважливіші рішення для країни. Але для того, щоб Україна була успішною, нам потрібні розумні та освічені громадяни. Тому вчіться добре, а ми, український уряд, створимо вам всі необхідні для цього умови», – додав прем‘єр-міністр.

Нагадаємо, 29 серпня новобрані нардепи зібралися на перше засідання Верховної Ради ІХ скликання і склали присягу. Прем’єр-міністром України було обрано заступника керівника Офісу президента з економічних питань Олексія Гончарука.

Відео: Facebook-сторінка Олексія Гончарука

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Бути українцем. Омелян Ковч
Ігор ВАСЮНИК
Бути українцем. Омелян Ковч

20 серпня виповнилось 135 років з дня народження Омеляна Ковча – священника УГКЦ Омеляна Ковча, блаженного священномучен...

Історія львівського курсанта, який став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ
Вероніка РОЙ
Історія львівського курсанта, який став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ

Львівський курсант Артем Бараненко став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ Великої Бри...

Українське євробачення у Львові. Як національне мегашоу змінює сенси та розвінчує міфи
Омелян ШЕВЧУК
Українське євробачення у Львові. Як національне мегашоу змінює сенси та розвінчує міфи

Про такий виступ на стадіоні мріє кожен співак. Величезна сцена довжиною 49 метрів, ультрасучасні світло та звук, яскрав...

Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини
Омелян ШЕВЧУК
Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини

Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини (IFOM) в Україні. Увесь процес супроводжувався т...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...