Від завтра на вулицях Львова побільшає трамваїв і тролейбусів

З 1 вересня ЛКП «Львівелектротранс» збільшить кількість трамваїв і тролейбусів на маршрутах. Про це це йдеться на сторінці підприємства у Facebook, передає Львівський портал.

На вулиці Львова вже з вересня виїдуть додаткові 7 трамваїв та 5 тролейбусів.

«Станом на сьогодні вулицями Львова курсує 51 тролейбус. З 1 вересня їхня кількість збільшиться до 56, графік та маршрут додаткових тролейбусів наразі узгоджується. Також із 1 вересня передбачене збільшення кількості трамваїв з 74 до 81», – йдеться у повідомленні.

У розрізі маршрутів у будні Львовом курсуватиме 81 одиниця електротранспорту: №1 – 10 одиниць, №2 –12 одиниць, №3 – 12 одиниць, № 4 – 8 одиниць, №6 – 10 одиниць, №7 – 7 одиниць, №8 – 15 одиниць, №9 – 7 одиниць.

На вихідних на маршрутах працюватимуть 57 трамваїв:

№1 – 8 одиниць, №2 – 7 одиниць, №3 – 7 одиниць, №4 – 6 одиниць, №6 – 8 одиниць, №7 – 6 одиниць, №8 – 10 одиниць, №9 – 5 одиниць.

Нагадаємо, нещодавно мерія погодила отримання кредиту від Європейського інвестиційного банку на купівлю десяти нових трамваїв.

У березні цього року міська рада Львова підписала договір із Європейським банком реконструкції та розвитку, згідно з яким Львівелектротранс закупить 50 нових тролейбусів за 17,5 мільйона євро позики.

Також до осені до Львова «Електрон» має доставити перші низькопідлогові трамваї. Кошти на купівлю 50 одиниць місто отримало від ЄБРР.

Як повідомляв Львівський портал, торік мерія придбала 30 вживаних берлінських трамваїв. Вартість одного становить майже 18 тисяч євро. У планах – купівля ще сотні тролейбусів за кредитні кошти.