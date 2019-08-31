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Поліцейські відкрили кримінал через масштабну пожежу на підприємстві поблизу Львова

Вероніка Рой

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Поліцейські відкрили кримінальне провадження через масштабну пожежу, яка трапилася вчора на складі ТОВ «Ніка Друк» у селі Чишки Пустомитівського району.

 

Як інформують у відділі комунікації поліції у Львівській області, 30 серпня близько 14.00 до поліції надійшло повідомлення про пожежу на підприємстві в одному з сіл Пустомитівського району. На місці події працювала слідчо-оперативна група Пустомитівського відділу поліції та інші підрозділи. Зараз правоохоронці встановлюють причину займання.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі.

Проводиться досудове розслідування, призначено експертизи.

Нагадаємо, Львівський портал повідомляв, що у селі Чишки близько 14:00 30 серпня спалахнула пожежа на підприємстві. Пожежу було локалізовано о 15:44, а ліквідували о 18:17.

Під час пожежі постраждало двоє працівників.

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