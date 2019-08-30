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Надзвичайники ліквідували масштабну пожежу на підприємстві під Львовом

Вероніка Рой

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Надзвичаники ліквідували пожежу масштабну пожежу, яка виникла сьогодні на складі ТОВ «Ніка Друк» у селі Чишки Пустомитівського району. Про це інформує пресслужба ДСНС у Львівській області.

 

Як інформують надзвичайники, пожежу вдалося ліквідували о 18:17. До ліквідації було залучено 22 одиниці техніки і близько 100 рятувальників.

Площа пожежі на відкритій території становила 4100 кв м. Внаслідок пожежі знищено 4 вантажні та 6 легкових авто.

Нагадаємо, Львівський портал повідомляв, що у селі Чишки близько 14:00 30 серпня спалахнула пожежа на підприємстві. Пожежу було локалізовано о 15:44. Під час пожежі постраждало двоє працівників.

Фото та відео: ДСНС

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