Пожежа на підприємстві у Чишках: загрози для населення немає

Фахівці ДСНС Львівщини здійснили заміри повітря по периметру території складських приміщень у селі Чишки Пустомитівського району, де сьогодні виникла масштабна пожежа. Відтак експерти зазначають, що загрози життю людей немає. Про це повідомляє пресслужба ДСНС Львівщини.

Зазначимо, раніше мешканцям, які живуть поблизу палаючого складу розчинників у Чишках, радили не виходити без потреби на вулицю та позачиняти вікна.

«Фахівцями Групи спеціальних робіт з радіаційного, хімічного та біологічного захисту хіміко-радіометричної лабораторії Головного управління ДСНС України у Львівській області було здійснено 7 замірів повітря по периметру території складських приміщень, на якій виникла пожежа граничної допустимої концентрації шкідливих речовин не виявлено», — йдеться у повідомленні рятувальників.

Як повідомляв Львівський портал, у селі Чишки близьо 14:00 30 серпня спалахнула пожежа на підприємстві. Пожежу локалізовано о 15:44. Рятувальники працюють над ліквідацією горіння.

Під час пожежі на підприємстві постраждало двоє працівників.

Фото: ДСНС