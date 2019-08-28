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Завтра частині Шевченківського району вимкнуть воду. Перелік адрес

Наталя Дуляба

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У четвер, 29 серпня, через ремонтні роботи деяким мешканцям Шевченківського району протягом дня призупинять подачу води. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міської ради Львова.

 

Завтра на вул. Замарстинівській (на ділянці від вул. Липинського до вул. Торф’яної) переключатимуть новозбудовану ділянку водопроводу.

Відтак із 09:00 до 20:00 год. буде призупинено подачу води в Шевченківський район, обмежений вулицями: Замарстинівська, 107-139, 118-134, Торф’яна, Мурашка, Покутська, Пачовського, Вербова, Ржегоржа, Могильницького, Липинського, 11, 13.

Львів’ян закликають зробити необхідний запас води та просять вибачити за тимчасові незручності, пов’язані з виконанням необхідних робіт.

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