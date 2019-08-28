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З озера в Брюховичах витягли тіло зниклого 21-річного хлопця

Вероніка Рой

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Сьогодні, 28 серпня, у Брюховичах рятувальники витягли з озера «На Плотіках» тіло 21-річного хлопця. Про це інформує Брюховицька селищна рада з посиланням на департамент цивільного захисту Львівської ОДА.

 

Тіло хлопця витягли з озера сьогодні о 10:10. На місце події виїхали представники поліції.

Пошуки юнака тривали з ночі 26-го серпня.

Аби уникнути летальних випадків, обов’язково потрібно пам’ятати правила безпечного відпочинку та знати, яким чином слід надавати першу допомогу при утопленні. Детальніше про це читайте у матеріалі Львівського порталу «Відпочинок на воді. Як правильно надати першу допомогу при утопленні?».

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