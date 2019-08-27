Під час відпочинку на озері в Брюховичах зник 21-річний хлопець

В понеділок ввечері, 26 серпня, о 23:54 год. до рятувальників надійшло повідомлення про те, що в озері у Брюховичах, ймовірно, втопився 21-річний хлопець. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

21-річний хлопець, якого розшукували, є мешканцем села Деревля Жовківського району.

«Фахівці ДСНС одразу прийнялись до пошуку чоловіка. О 02:10 год. пошуки завершені, тіла не знайдено», – йдеться у повідомленні.

Загалом до пошуків юнака залучили 4 рятувальників та одну одиницю спецтехніки.

Зазначимо, із початку року у водоймах на території області потонула вже 41 людина, серед них – семеро дітей.

У зв’язку з цим мешканцям Львівщини нагадують, що купатися слід лише у спеціально відведених місцях! Не запливайте за обмежувальні знаки, не заходьте у воду у нетверезому стані, а також не залишайте дітей наодинці.

Аби уникнути летальних випадків, обов’язково потрібно пам’ятати правила безпечного відпочинку та знати, яким чином слід надавати першу допомогу при утопленні. Детальніше про це читайте у матеріалі Львівського порталу «Відпочинок на воді. Як правильно надати першу допомогу при утопленні?».