В озері у Брюховичах водолази другу добу шукають тіло зниклого 21-річного хлопця

У Брюховичах в озері водолази продовжують пошуки тіла зниклого 21-річного мешканця Львівщини. Про це інформує пресслжба ЛМР з посиланням на міське управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення.

Зазначається, 27 серпня о 00.30 год. надійшло повідомлення від громадян, які разом відпочивали, що в смт. Брюховичі на озері (вул. Незалежності України) втопився 21-річний хлопець, житель с. Деревня Жовківського району.

Упродовж дня 27 серпня аварійно-рятувальна водолазна маневрена група Центральної рятувально-водолазної служби Львівської області шукала тіло хлопця, однак не знайшла. Пошуки припинили у нічний час, тому продовжать сьогодні, 28 серпня, вдень.

Аби уникнути летальних випадків, обов’язково потрібно пам’ятати правила безпечного відпочинку та знати, яким чином слід надавати першу допомогу при утопленні. Детальніше про це читайте у матеріалі Львівського порталу «Відпочинок на воді. Як правильно надати першу допомогу при утопленні?».