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Українські готелі зобов’яжуть сортувати сміття

Наталя Дуляба

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З 1 жовтня в Україні вступлять у дію змінені Державні будівельні норми щодо проектування нових та реконструкції існуючих готелів. Вони передбачають влаштування сучасних систем роздільного сортування сміття. Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Лев Парцхаладзе, передає Льіввський портал.

 

Згідно з оновленими будівельними нормами (ДБН), у житлових і громадських приміщеннях готелів необхідно буде передбачати системи роздільного сортування сміття, а також системи очищення від сміття і пилоприбирання. Вміст пилу в повітрі житлових приміщень готелів повинен бути не більше ніж 0,15 мг/кв м. Раніше ж у готелях заввишки два поверхи і вище обов’язково влаштовувалися сміттєпроводи.

«Ця корисна ініціатива сприятиме зменшенню шкідливого впливу на середовище та навчатиме культурі поводження із відходами. Ми маємо відходити від радянських практик збирання сміття і назавжди залишати в минулому такі речі як сміттєпроводи», – підкреслив Лев Парцхаладзе.

Зміни у ДБН «Готелі» вступають у дію уже з 1 жовтня цього року. Детальніше із ними можна ознайомитися тут.

Зазначимо, що Державні будівельні норми (ДБН) – обов’язкові до виконання нормативні акти, які використовуються під час проектування нових та реконструкції існуючих будівель, кварталів, мікрорайонів, вулиць і доріг відповідно до їх призначення.

Як повідомляв Львівський портал, нещодавно Мінрегіон запропонував встановлювати у парках спеціальні кнопки виклику поліції, а у громадських місцях — питні фонтани. Також при проектуванні нових паркових зон в Україні хочуть передбачити Wi-Fi, навігацію та розмежування різних зон.

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