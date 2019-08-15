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Мінрегіон пропонує встановлювати питні фонтани у громадських місцях

Наталя Дуляба

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В Україні хочуть встановлювати фонтани з питною водою у громадських місцях. Відповідну норму у Державні будівельні норми щодо благоустрою збирається ввести Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник міністра регіонального розвитку Лев Парцхаладзе, передає Львівський портал.

 

«Питні фонтанчики – дуже розповсюджена практика у багатьох країнах Європи. В спеку вона дійсно рятує як і місцевих жителів, так і численних туристів. Думаю, у нас в Україні за умови, що вода буде очищена та якісна, це було б також дуже актуально робити. В парках, на площах та інших громадських місцях із великим скупченням людей», – написав Лев Парцхаладзе.

Він також зазначив, що таку ідею підтримали майже 9000 користувачів Facebook, які проголосували «за» у відповідному опитуванні.

«Тому запит і попит є, будемо працювати», – додав Парцхаладзе.

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Зазначимо, Державні будівельні норми (ДБН) – обов’язкові до виконання нормативні акти, які використовуються під час проектування нових та реконструкції існуючих будівель, кварталів, мікрорайонів, вулиць і доріг відповідно до їх призначення.

Як повідомляв Львівський портал, Нещодавно Мінрегіон запропонував встановлювати у парках спеціальні кнопки виклику поліції.

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