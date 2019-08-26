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Зеленський нагородив представників Львівщини державними нагородами

Вероніка Рой

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Президент України Володимир Зеленський з нагоди Дня Незалежності відзначив державними нагородами представників Львівщині. Про це йдеться в указі президента від 22 серпня, передає Львівський портал.

 

Відтак орден «За заслуги» II ступеня президент присвоїв Алексейчуку Володимиру Івановичу – учителю Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при Львівському національному університеті імені Івана Франка.

Орден «За заслуги» III ступеня отримали:

  • Жеплинський Богдан-Михайло Михайлович – бандурист, публіцист, голова Львівського відділення Національної спілки кобзарів України.
  • Мацько Михайло Антонович – доцент кафедри Львівської комерційної академії Укоопспілки.

Також Володимир Зеленський відзначив орденом княгині Ольги III ступеня Шабаліну Ларису Михайлівну – начальника сектору державного підприємства «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем», м. Львів.

Президент присвоїв звання «Заслужений артист України» Грех Ірені Іванівні –  солістці-вокалістці Львівської обласної філармонії.

Звання «Заслужений працівник охорони здоров’я України» отримав Саліженко Сергій Володимирович –  начальник медичного реабілітаційного центру Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття», Львівська область.

Звання «Заслужений природоохоронець України» одержав Прокопів Андрій Іванович –  директор Ботанічного саду Львівського національного університету імені І.Франка.

Нагадаємо, Зеленський відзначив держнагородами двох шахтарів «Львіввугілля»

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