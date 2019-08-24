Сотні львів'ян у центрі міста спільно помолилися за Україну

У День Незалежності України, 24 серпня, на площі перед пам’ятником Тарасу Шевченку у Львові відбулась святкова екуменічна відправа – Акафіст до Пресвятої Богородиці у виконанні Львівської державної академічної чоловічої хорової капели «Дударик». До заходу долучились сотні львів’ян та гостей міста. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Цьогоріч «Дударик» вже у 27-ме виконав Акафіст спільно із священиками з усіх українських церков. Опісля разом із усім українським світом по цілій планеті хор синхронно заспівав молитву за Україну «Боже Великий, Єдиний».

Акафіст – це довгий піснеспів, який прославляє Пресвяту Богородицю, Ісуса Христа або святих. Акафіст треба молитися стоячи. Найдавнішим Акафістом, який було укладено у VІІ столітті, є Акафіст до Пресвятої Богородиці. Всі інші Акафісти написані за його взірцем. Достеменно не відомо, хто був автором Акафісту до Пресвятої Богородиці, але існує думка, що його написав святий Роман Сладкопівець. Акафіст має 25 окремих пісень: 13 коротких – вони називаються кондаки, і 12 довших – вони називаються ікоси.

Нагадаємо, сьогодні урочистості з нагоди Дня Незалежності України розпочались із вшанування пам’яті борців за незалежність України на Личаківському кладовищі. Від Личаківського кладовища до Гарнізонного храму св. ап. Петра та Павла відбувся Марш нескорених. Опісля – молебень у Гарнізонному храмі.

Окремі заходи підготували у Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Там відбувся День відкритих дверей: демонстрація зразків бронетанкової та стрілецької зброї, огляд навчально-матеріальної бази, виступ Військового оркестру Національної академії сухопутних військ. Також провели урочисте складання військової присяги на вірність українському народові першокурсниками Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Фото: ЛМР