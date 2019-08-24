Близько пів тисячі першокурсників Академії сухопутних військ у Львові присягнули на вірність українському народу

У Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у Львові сьогодні, 24 серпня, близько 500 першокурсників склали військову присягу на вірність українському народу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Першокурсники заприсягли бути вірними захисниками української держави, непохитно стояти на сторожі її свободи й незалежності. Це юнаки і дівчата, які за результатами вступних випробувань були зараховані на навчання до Національної академії сухопутних військ. Загалом, цьогоріч до академії вступили близько 650 юнаків і дівчат. Серед них – майже півсотні учасників АТО та ООС.

Навчатимуться першокурсники на 3 факультетах й інституті МПЗ за 10 спеціальностями. Зокрема, із них готуватимуть офіцерів для механізованих і танкових військ, командирів артилерійських і ракетних підрозділів, фахівців артилерійської розвідки, офіцерів-вихователів, культурологів, військових диригентів, офіцерів тактичної ланки для інженерних військ Збройних Сил та інших військових формувань України.

Окрім того, майже 200 молодих воїнів здобуватимуть фах у Військовому коледжі сержантського складу.

Однією з головних особливостей цьогорічного набору є те, що вперше фактично на всі спеціальності академія прийняла дівчат, які нарівні з хлопцями опановуватимуть командирський фах. Всього – 101 дівчина-першокурсниця. Військову присягу складають 83 дівчини. До слова, цьогорічні першокурсники представляють всі без винятку регіони України.

Також у рамках Дня відкритих дверей в академії відбувається демонстрація зразків бронетанкової та стрілецької зброї, огляд навчально-матеріальної бази, звучать музичні композиції у виконанні військового оркестру.

Нагадаємо, військовий оркестр академії сухопутних військ сьогодні також виступить зі святковим концертом о 18.00 год. на пл. Ринок перед входом у Ратушу. Концерт триватиме до 19.00 год. У програмі: патріотичні українські пісні у виконанні військового оркестру та вокальної групи, українські народні танці в сучасній обробці від балетної групи, на завершення – шоу-дефіле «Карпатські візерунки».