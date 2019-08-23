У мерії обіцяють наступного року збудувати пішохідний міст над вулицею Кривоноса

Збудувати пішохідний міст над вулицею Кривоноса у рамках другої черги Меморіалу Героїв Небесної Сотні мають намір уже наступного року. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«Зараз – фінальна стадія експертизи. Щоб збудувати оцей міст, треба пройти всю бюрократію. Перевіряють тисячу разів. Можливо, так і треба. Я не буду нічого прискорювати, усе необхідно робити в межах закону. Ми плануємо, що вже наступного року буде збудований міст, який стане початком великого простору. Його можна буде побачити, піднявшись на Високий Замок канатною дорогою. Це буде наступний великий проект. Ми будемо його використовувати так само, як і транспорт, щоб люди могли не їхати вулицями, а просто сісти тут на фенікулер, піднятися вгору і бути вже в районі Знесіння. Так, до речі, у багатьох європейських містах і роблять», – міський голова Львова зазначив Андрій Садовий.

Нагадаємо, сьогодні, 23 серпня, відбулося відкриття першої черги Меморіалу Героїв Небесної Сотні. Загалом меморіал складатиметься з двох частин: площі з стелою на верхній терасі та з пішохідного моста між пагорбами вздовж вул. Кривоноса.

Довідка

Із 1 листопада 2016 року до 1 лютого 2017 року відбувався Всеукраїнський відкритий архітектурний конкурс на кращу концепцію громадського простору з вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні у місті Львові.

Було подано 25 конкурсних проектів, серед яких журі вибрало переможців – авторський колектив з міста Львова: Андрій Лесюк, Марія Яструбчак, Христина Пундак. Переможці отримали 90 тис гривень та можливість реалізувати свій проект.

Опісля проведення конкурсу розпочалися роботи з документацією.

17 квітня 2018 року відбулось урочисте закладення пам’ятної капсули на місці будівництва Меморіалу пам’яті Героїв Небесної Сотні на «Губернаторських валах».

З вересня 2018 року ЛКП «Зелений Львів» розпочало будівельні роботи по проекту «Реконструкція скверу на вулиці М. Кривоноса з облаштуванням громадського простору та встановленням Меморіалу пам’яті Героїв Небесної Сотні» — будівництво верхньої тераси, площі та безпосередньо меморіальної стели.

Міст та стела створюватимуть музейний багатофункціональний простір, забезпечуватимуть громадську функцію і функцію пам’яті, створюватимуть умови для вільних зборів, відкривають нові панорамні видові точки й вирішують проблему пішохідного та велосполучень через вул. М. Кривоноса, виконують просвітницьку (етичну, патріотичну) функцію та створюють нові туристично привабливі маршрути.

Станом на зараз побудована меморіальна стела, яку покрито кортеном. Побудовано три оглядові майданчики, встановлено таблички з портретами Героїв Небесної Сотні, які гравіровані на нержавіючій сталі. Портерів Героїв 107. На портретах вказано ім’я, дату народження та смерті, а також гасло кожного Героя, що розміщене під кожним портретом. На портреті спеціальний отвір, де кожен може поставити квітку. Кожен портрет погоджений з родинами загиблих Героїв.

Друга частина Меморіалу – це міст через вулицю Кривоноса в бік парку Губернаторські вали. Цей проект реалізовуватиметься за інвестиційні кошти. Буде оголошено інвестиційний конкурс на будівництво канатної дороги, в рамках якого і відбуватиметься будівництво пішохідного моста пам’яті Героїв Небесної Сотні. Проект будівництва моста зараз на експертизі. На мості запропонували встановити накриття, вироблене зі спеціальної сталі. На даху цього накриття будуть вирізані імена героїв Небесної Сотні, крізь які у дощову погоду стікатиме вода, що, символізуватиме «вічні сльози» за загиблими, а у сонячну погоду ці літери мають підсвічуватися природнім світлом.