У Львові ще 63 учасники АТО отримають по сто тисяч гривень. Список

Сьогодні, 23 серпня, виконавчий комітет міськради Львова затвердив перелік бійців АТО, які отримають по 100 тисяч гривень одноразової матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.
По 100 тисяч гривень найближчим часом отримають ще 63 військових зі Львова. Для цього з бюджету міста виділять 6,3 мільйона гривень.
Львівський портал подає перелік учасників АТО, які отримають по 100 тисяч гривень:
ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОН
- Демченко Віталій Валерійович
- Мальцев Олександр Юрійович
- Федюк Павло Юрійович
ЗАЛІЗНИЧНИЙ РАЙОН
- Будасов Олег Володимирович
- Буца Василь Михайлович
- Лемешов Ігор Олександрович
- Магола Роман Миколайович
- Маруняк Руслан Петрович
- Мухін Ростислав Вікторович
- Пастух Олег Іванович
- Процько Наталія Богданівна
- Репетило Євген Богданович
- Рудницький Олег Володимирович
- Скобайло Василь Васильович
- Філіпчук Сергій Миколайович
- Фурман Тетяна Володимирівна
- Чорний Володимир Васильович
ЛИЧАКІВСЬКИЙ РАЙОН
- Гаман Мар’яна Володимирівна
- Гордієнко Ігор Миколайович
- Кубішин Олег Іванович
- Приліпко Олександр Петрович
- Рудницький Роман Миколайович
- Скуратівський Юрій Євгенійович
- Суділін Сергій Володимирович
- Яровик Олег Ігорович
СИХІВСЬКИЙ РАЙОН
- Бондаренко Олександр Віталійович
- Боровий Андрій Вікторович
- Григор’єв Максим Юрійович
- Лис Олег Степанович
- Макеєв Денис Сергійович
- Полтавець Віктор Миколайович
- Проць Юрій Ігорович
- Стаховський Михайло Олександрович
- Струк Володимир Володимирович
- Струк Ігор Ярославович
- Четверіков Роберт Гаврилович
ФРАНКІВСЬКИЙ РАЙОН
- Гулій Степан Богданович
- Мельник Ольга Ігорівна
- Миколаєнко В’ячеслав Петрович
- Петегирич Роман Олегович
- Петрик Петро Володимирович
- Романів Оксана Орестівна
- Степченков Вадим Олександрович
- Хавик Микола Павлович
- Черв’яков Віталій Володимирович
- Шнайдер Надія Валеріївна
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН
- Блажинський Дмитро Романович
- Винник Назар Ярославович
- Гойдало Юрій Володимирович
- Дільний Андрій Володимирович
- Жінчин Василь Олексійович
- Жук Сергій Володимирович
- Івануджак Микола Михайлович
- Колесник Юрій Олександрович
- Мартинюк Роман Вікторович
- Маршин Валерій Олександрович
- Мрій Ростислав Анатолійович
- Музика Олег Юрійович
- Сосновський Віктор Олександрович
- Фединяк Володимир Степанович
- Яночко Іван Мар’янович
- Смольянова Ірина Олександрівна – сім’я померлого
- Ворожбит Андрій Володимирович – сім’я померлого
Нагадаємо, востаннє мерія виділяла по 100 тисяч гривень учасникам АТО наприкінці липня. Тоді матеріальну допомогу отримали 76 військових.
Таку фінансову допомогу у Львові почали виплачувати у 2016 році. Дотепер по 100 тисяч гривень отримали вже 2 404 бійці АТО.
Наталя Дуляба