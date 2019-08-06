Більше 2000 учасників АТО у Львові вже отримали по сто тисяч гривень

Із 2016 року, відколи у Львові почали виплачувати учасникам бойових дій по 100 тисяч гривень на вирішення соціально-побутових питань, таку одноразову матеріальну допомогу отримали вже 2 404 учасники АТО. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

На виплату таких одноразових допомог із бюджету Львова вже виділили 240,4 млн грн.

При цьому по 100 тисяч гривень учасники АТО/ООС у Львові зможуть отримувати ще до 2022 року, а не 2020, як це передбачалося раніше. Загалом на фінансування цієї програми у міському бюджеті передбачили 610 млн грн (у 2016 році – 10 млн грн; а упродовж 2017−2022 років – по 100 млн грн щорічно).

Зазначимо, що на вул. Під Голоском збудували бжитловий будинок для бійців АТО/ООС на 53 двокімнатні квартири. Зводити його почали наприкінці березня 2016 року. Наприкінці 2017 року тут вже розподілили 43 квартири. Загалом Львівська міськрада надала квартири уже 70 бійцям АТО.

Як повідомляв Львівський портал, торік восени учасники АТО також отримали від мерії 16 квартир у будинку на вул. Б. Хмельницького.

Додамо, що на вул. Пекарській, 41 діє Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій. Впродовж чотирьох років тут надали 32 тисячі послуг військовим.