У Львові ще 76 учасників АТО отримають по сто тисяч гривень. Список

Сьогодні, 26 липня, виконавчий комітет міськради Львова затвердив перелік бійців АТО, які отримають по 100 тисяч гривень одноразової матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

По 100 тисяч гривень найближчим часом отримають ще 76 військових зі Львова. Для цього з бюджету міста виділять 7,6 мільйона гривень.

Перелік учасників АТО, які отримають по 100 тисяч гривень:

ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОН

Дядюк Андрій Миколайович Коленков Дмитро Олександрович Поліщук Віталій Васильович Стецяк Орест Богданович

ЗАЛІЗНИЧНИЙ РАЙОН

Бугір Мар`ян Дмитрович Будасов Володимир Володимирович Горячий Роман Любомирович Дитинишин Володимир Ярославович Дудинський Юрій Євгенович Івашкевич Мирослав Романович Члени сім’ї померлого: Коновалюк Олег Олександрович, Коновалюк Ярослава Василівна Люля Олег Володимирович Мисько Артур-Роман Романович Сеньок Юрій Володимирович Щудляк Василь Миколайович

ЛИЧАКІВСЬКИЙ РАЙОН

Балабан Тарас Сергійович Баранов Микола Володимирович Іващишин Олександр Олегович Карпов Ростислав Володимирович Мойсей Любомир Олексійович Семків Ігор Миколайович Сінюков Костянтин Олександрович Соболта Андрій Зіновійович Тютюнік Олександр Володимирович Федина Роман Васильович

СИХІВСЬКИЙ РАЙОН

Буляк Юрій Миколайович Ганачевський Андрій Васильович Гомбковський Юрій Ярославович Данилів Дмитро Богданович Клебаник Юрій Володимирович Клизуб Тарас Юрійович Личагін Сергій Юрійович Лозовий Юрій Емільянович Сенчишин Олена Теодорівна Тимошенко Юрій Євгенович Хомицький Назар Миколайович

ФРАНКІВСЬКИЙ РАЙОН

Бадик Дмитро Михайлович Бегей Степан Лукович Бєлих Андрій Михайлович Блага Юлія Орестівна Борта Віталій Михайлович Бурило Юрій Васильович Василишин Юрій Степанович Васюта Михайло Михайлович Гогоша Андрій Михайлович Дейнека Олександр Миколайович Дмитрах Андрій Богданович Зинич Микола Миколайович Курко Валерій Бориславович Кучарський Володимир Степанович Лис Богдан Михайлович Лук’янчук Ольга Василівна Лучук Едуард Володимирович Мартин Максим Миколайович Мацелюх Олег Михайлович Мельников Олександр Сергійович Михаліцький Степан Антонович Наумов Сергій Костянтинович Новіков Сергій Олександрович Орлов Валентин Іванович Пігель Роман Володимирович Савіцький Іван Ярославович Сахно Олег Миколайович Слободян Наталія Ярославівна Талмазан Олег Мефодійович Хамик Юрій Іванович Хохла Орест Богданович Яремчук Сергій Степанович

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН

69. Васильчишин Андрій Володимирович

70. Данилов Володимир Дмитрович

71. Коханець Богдан Володимирович

72. Сіромський Богдан Михайлович

73. Теницький Сергій Олегович

74. Турянський Руслан Ігорович

75. Шевчук Вадим Олегович

76. Яксманицький Юрій Ігорович