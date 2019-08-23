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Мерія продовжила автобусний маршрут №52 до вулиці Варшавської

Наталя Дуляба

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Сьогодні, 23 серпня, виконавчий комітет міської ради Львова вніс зміни до схеми руху автобуса №52, продовживши його маршрут до вул. Варшавської. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

 

Дотепер маршрутка №52, яка сполучає автостанцію «Західна» із центром міста, мала кінцеву зупинку на пл. Різні. Втім у мерії взялися змінити схему руху, і робили це у два етапи. Спочатку маршрут автобуса №52 продовжили до проспекту Чорновола, а тепер – до вул. Варшавської.

Остаточний маршрут автобуса №52 тепер виглядатиме так: вул.  Городоцька (АС «Західна») – вул. Городоцька – вул. Торгова – пл. Різні – просп. В. Чорновола – вул. В. Липинського – вул. Варшавська – просп. В. Чорновола – вул. Городоцька – вул. Городоцька (АС «Західна»).

Як повідомляв Львівський портал, вже з вересня на цьому маршруті курсуватимуть низькопідлогові автобуси. Інтервал руху становитиме орієнтовно 10 хвилин.

Нагадаємо, раніше маршрут №52 хотіли продовжити до Рудного, однак зробити це так і не вдалося. Зараз у Рудно можна доїхати маршруткою №28, яка відправляється з вул. Варшавської, та ще двома приміськими автобусами №184-А і №184.

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