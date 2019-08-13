Із вересня маршрутка №52 їздитиме до вулиці Варшавської

Вже з початку вересня автобус №52 курсуватиме з автостанції «Західна» не до площі Різні, а до вул. Варшавської. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник директора департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради Андрій Білий, передає кореспондент Львівського порталу.

«Проблема з громадським транспортом на вулицях Городоцька та Варшавська лишилися. Тому до 1 вересня плануємо змінити маршрут №52, щоб він курсував від АС «Західна» до вулиці Варшавської», – написав Андрій Білий.

Він також додав, що на оновленому маршруті №52 курсуватимуть низькопідлогові автобуси. Інтервал руху становитиме орієнтовно 10 хвилин.

Нагадаємо, раніше маршрут №52 хотіли продовжити до Рудного, однак зробити це так і не вдалося. Зараз у Рудно можна доїхати маршруткою №28, яка відправляється з вул. Варшавської, та ще двома приміськими автобусами №184-А і №184.