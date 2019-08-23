Мерія дозволила розбудувати житловий комплекс в історичному ареалі Львова

Виконавчий комітет міської ради Львова дозволив розбудову житла на вул. Некрасова, 45, яке зводить будівельна компанія «Глобус» через обласну організацію товариства глухих. Відповідне рішенням прийняли сьогодні, 23 серпня, передає кореспондент Львівського порталу.

Так, містобудівні умови та обмеження на будівництво багатоквартирного житлового будинку із вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом на вул. Некрасова, 45, вул. Личаківській, 84-88 та на вул. Личаківській, 84-88, 84-А отримали Львівська обласна організація Українського товариства глухих, ТзОВ «Будівельна компанія Глобус груп» і ТзОВ «Ангеліка».

Новий будинок зводитимуть на трьох земельних ділянках загальною площею 0,5 га, цільове призначення яких – для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку. Категорія – землі житлової та громадської забудови. Ділянки входять в історичний ареал Львова та знаходяться у зонах малоповерхової квартирної забудови та торгово-діловій зоні.

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Зараз тут вже споруджують багатоквартирний житловий будинок, містобудівні умови та обмеження на який мерія видала ще влітку минулого року. На ділянках також розташовані гаражі, які виконавчий комітет дозволив знести.

Під час засідання представник Львівського обласного товариства глухих зазначив, що забудовник обіцяє надати членам організації чотири квартири. Своєю чергою у будівельній компанії запевнили, що виділять ще й паркомісця.

Своїм рішенням виконком дозволив забудувати земельні ділянки на 40% та встановив, що висота житла не повинна перевищувати 25,65 м.

Відтак фактично на розі вул. Мечникова – Некрасова з’являться дві багатоповерхівки висотою 25,65 та 17,79 м. Як видно з попередньої візуалізації, житло матиме 5 та 6 поверхів.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Будівельна компанія Глобус груп» існує з 2016 року. Її засновниками є львів’янка Любов Феник (90%) та Акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Магістрат інвест» (10%). Розмір статутного капіталу будівельної компанії – 100 гривень.

У Львові «Глобус» зводить також ряд житлових комплексів на вул. Пасічній, вул. Пулюя-Трускавецькій, Демнянській, вул. Підстригача.

ТзОВ «Ангеліка» створили ще у 1996 році. Його засновниками є є Віталій Гуда, Вадим Моргунов, Володимир Пєшков і Тарас Перетятко, які й отримали містобудівні умови та обмеження.

Віталій Гуда і Вадим Моргунов своєю чергою володіють ще низкою підприємств, які займаються будівництвом, садівництвом та наданням перукарських послуг салонам краси. Торік Віталій Гуда та Володимир Пєшков хотіли зводити житлові будинки на вул. Ільмовій, 7, 9, що поруч із вул. Мазепи.

Основний вид діяльності компанії «Ангеліка» вказаний як діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування. Розмір її статутного капіталу становить майже 45 тисяч гривень.

Нещодавно ТзОВ «Ангеліка» отримало містобудівні умови та обмеження на будівництво житла на вул. Личаківській, 84-А, 84-Б, 86-А, 84-88.