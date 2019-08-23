Гривня продовжує зміцнення

За останній тиждень Національний банк України зміцнив курс гривні по відношенню до долара і євро на понад 10 копійок. Такі дані оприлюднив НБУ, передає кореспондент Львівського порталу.

Впродовж цього тижня, від 19-го до 23-го серпня, американський долар подешевшав на 13 копійок і тепер за нього дають 25.04 грн. Водночас вартість одного євро знизилася на понад 20 копійок до 27.75 грн.

Польський злотий також подешевшав на 4 копійоки до 6.35 грн.

Сьогодні у канторах Львова за долар дають в середньому 24.99 грн, а купують по 25.25 грн. Натомість за євро дають 27.60 та 28.20 грн відповідно. Злотий по 6.20 – 6.40 грн відповідно.