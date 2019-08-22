ОСТАННІ НОВИНИ

Із вересня на вулицях Львова побільшає трамваїв і тролейбусів

Наталя Дуляба

|

З 1 вересня ЛКП «Львівелектротранс» збільшить кількість трамваїв і тролейбусів на маршрутах. Про це це йдеться на сторінці підприємства у Facebook, передає Львівський портал.

 

На вулиці Львова вже з вересня виїдуть додаткові 7 трамваїв та 5 тролейбусів.

«Станом на сьогодні вулицями Львова курсує 51 тролейбус. З 1 вересня їхня кількість збільшиться до 56, графік та маршрут додаткових тролейбусів наразі узгоджується. Також із 1 вересня передбачене збільшення кількості трамваїв з 74 до 81», – йдеться у повідомленні.

У розрізі маршрутів у будні Львовом курсуватиме 81 одиниця електротранспорту:
№1 – 10 одиниць, №2 -–12 одиниць, №3 – 12 одиниць, № 4 – 8 одиниць, №6 – 10 одиниць, №7 – 7 одиниць, №8 – 15 одиниць, №9 – 7 одиниць.

На вихідних на маршрутах працюватимуть 57 трамваїв:
№1 – 8 одиниць, №2 – 7 одиниць, №3 – 7 одиниць, №4 – 6 одиниць, №6 – 8 одиниць, №7 – 6 одиниць, №8 – 10 одиниць, №9 – 5 одиниць.

Нагадаємо, нещодавно мерія погодила отримання кредиту від Європейського інвестиційного банку на купівлю десяти нових трамваїв.

У березні цього року міська рада Львова підписала договір із Європейським банком реконструкції та розвитку, згідно з яким Львівелектротранс закупить 50 нових тролейбусів за 17,5 мільйона євро позики.

Також до осені до Львова «Електрон» має доставити перші низькопідлогові трамваї. Кошти на купівлю 50 одиниць місто отримало від ЄБРР.

Як повідомляв Львівський портал, торік мерія придбала 30 вживаних берлінських трамваїв. Вартість одного становить майже 18 тисяч євро. У планах – купівля ще сотні тролейбусів за кредитні кошти.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Історія львівського курсанта, який став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ
Вероніка РОЙ
Історія львівського курсанта, який став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ

Львівський курсант Артем Бараненко став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ Великої Бри...

Українське євробачення у Львові. Як національне мегашоу змінює сенси та розвінчує міфи
Омелян ШЕВЧУК
Українське євробачення у Львові. Як національне мегашоу змінює сенси та розвінчує міфи

Про такий виступ на стадіоні мріє кожен співак. Величезна сцена довжиною 49 метрів, ультрасучасні світло та звук, яскрав...

Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини
Омелян ШЕВЧУК
Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини

Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини (IFOM) в Україні. Увесь процес супроводжувався т...

«АТБ» поруч: найбільший ритейлер країни розширює карту та пропонує мінімальні ціни
Ольга ФУЧИК
«АТБ» поруч: найбільший ритейлер країни розширює карту та пропонує мінімальні ціни

Ось уже минула перша половина року. Протягом цього часу багато чого змінилося. Ми обрали нового президента та новий парл...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...