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Вчені пояснили, чому з віком погіршується пам’ять

Соломія Головіна

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Вчені з Університету Умео заявили про те, що їм вдалося знайти причину того, чому у літніх людей погіршується пам’ять. За словами дослідників, це пов’язано з пошкодженням кровоносних судин мозку. Про це повідомляє DT.ua з посиланням на Naked science.

 

У ході дослідження вчені побудували модель, яка продемонструвала те, чому пам’ять може погіршуватися з віком. Важливою особливістю моделі визнано те, що вона обґрунтовує, чому деякі когнітивні процеси можуть бути особливо схильні до ризику. Процес починається з пошкодження судин і нестачі кровопостачання мозку і призводить до порушення когнітивних функцій.

У міру старіння людського тіла великі артерії, наприклад аорта, твердіють і втрачають здатність еластично реагувати на різке підвищення тиску в міру впорскування крові від серця. Це призводить до того, що пульсація тиску передається на більш дрібні судини, наприклад, в мозок. У результаті капіляри мозку піддаються підвищеному стресу, який спричиняє пошкодження клітин всередині і навколо їх стінок.

Якщо найменші кровоносні судини пошкоджені, мозок не може отримувати достатньо кисню, а його функціонування буде знижено. Створена вченими модель показує, що особливо вразливим буде гіпокамп, структура якого важлива для епізодичної пам’яті, тобто, здатності запам’ятовувати події минулого.

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