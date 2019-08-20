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У селі на Дрогобиччині поліцейські викрили батька-тирана

Наталя Дуляба

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Правоохоронці спільно з працівниками соцслужб виявили на Дрогобиччині горе-батька, який вчиняв домашнє насильство щодо своїх неповнолітніх дітей. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

Під час перевірки сім’ї у селі Брониця вдалося встановити, що батько зловживає спиртними напоями, а діти проживають в антисанітарних умовах.

Поліцейські притягнули чоловіка до адміністративної відповідальності за ч.1 ст.184 КУпАП (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) та ч.1 ст.173-2  КУпАП (вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування).

«Стосовно кривдника також винесено терміновий заборонний припис – спеціальний захід протидії домашньому насильству, щоб негайно припинити домашнє насильство. Із чоловіком провели роз’яснювальну бесіду та дали йому певний час на виправлення ситуації, згодом відбудеться ще одна перевірка», – додають у поліції.

Зазначимо, що винесення термінового заборонного припису дає змогу поліцейським піклуватися про безпеку постраждалої особи. Зазначена вимога поширюється також на місце спільного проживання чи перебування постраждалої особи та кривдника, незалежно від їхніх майнових прав на відповідне житлове приміщення.

Правоохоронці можуть у встановленому законом порядку застосовувати поліцейські заходи примусу для виселення з житлового приміщення кривдника, якщо терміновий заборонний припис передбачає зобов’язання залишити місце проживання (перебування) постраждалої особи, а кривдник відмовляється добровільно його залишити.

Як повідомляв Львівський портал, із початку 2019 року на домашнє насильство в Україні поскаржилися 17 000 людей. Нещодавно у Львові засудили 37-річного чоловіка за насильство до своєї матері.

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