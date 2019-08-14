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У Львові засудили 37-річного чоловіка за домашнє насильство до своєї матері

Вероніка Рой

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Шевченківський районний суд Львова засудив до одного року тюрми 37-річного чоловіка, який чинив домашнє насильство до своєї матері. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури у Львівській області.

 

Кримінальне правопорушення вчинене львів’янином цьогоріч 19 червня. Обвинувачений, перебуваючи в будинку за місцем свого проживання, на ґрунті неприязних відносин, вчинив фізичне насильство щодо своєї матері і спричинив їй легкі тілесні ушкодження.

Вироком Шевченківського районного суду м.Львова від 5 серпня 2019 року порушника визнано винним у вчиненні інкримінованого злочину та, на підставі ст.71, 72 КК України, засуджено до остаточного покарання у вигляді одного року та семи днів обмеження волі.

 

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