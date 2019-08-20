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У Львові відреставрували старовинний трамвай

Вероніка Рой

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ЛКП «Львівелектротранс» відреставрував трамвай Sanok SW1, який був виготовлений понад 100 років тому у Польщі. У День Незалежності він курсуватиме вулицями Львова. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Як повідомили у ЛКП «Львівелектротранс», під час ремонтних робіт ретро-вагон було перефарбовано у синій колір та колір слонової кістки, що за концепцією відповідає кольоровій гамі та лівреї, які були офіційними на той час у Львові.

Конструктори попрацювали не лише над іміджем вагону, також здійснено ремонтні роботи та технічно переобладнано застарілі системи. Під час реставрації відремонтовано колісні пари та пневмосистему гальмування та частково кузова.

«Наразі реставрація вагону майже завершена, тому 24 серпня львів’яни зможуть проїхатися ретро-трамваєм вулицями міста. Вагон стане ще однією екскурсійною атракцією для туристів, що завітають до Львова», — прокоментував головний інженер вагоноремонтних майстерень ЛКП «Львівелектротранс» Андрій Калник.

Нагадаємо, вагон Sanok SN1 приїхав до Львова з польського міста Тарнова у 1943 році.

Фото: ЛМР

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