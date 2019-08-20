На час ремонту вулиці Сахарова змінять схеми руху маршруток № 9 та № 45

Через ремонтні роботи на вул. Сахарова буде змінено рух маршрутних автобусів № 9 та № 45. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Зазначається, що у зв’язку з перекриттям для руху транспорту частини вул. Сахарова — на ділянці від вул. Нечуя-Левицького до вул. Горбачевського, від завтра і до вечора 24 серпня схеми руху автобусних маршрутів № 9 та № 45 будуть тимчасово змінені.

Зокрема у напрямку від вул. Княгині Ольги до центру обидва маршрути об’їжджатимуть перекриту ділянку по вул. Горбачевського, вул. Чупринки, вул. Бандери і далі за звичним маршрутом.

У напрямку з центру Львова автобуси маршруту № 9 курсуватимуть без змін, а автобуси маршруту № 45 з центру об’їжджатимуть по вул. Нечуя-Левицького, вул. Котляревського, вул. Чупринки, вул. Горбачевського.

Нагадаємо, від завтра на чотири дні для руху транспорту перекриють вулицю Сахарова.