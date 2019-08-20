У Львові на чотири дні перекриють вулицю Сахарова

Від середи, 21 серпня, і до суботи, 24 серпня, перекриють для руху транспорту частину вулиці Сахарова – на ділянці від вулиці Нечуя-Левицького до Горбачевського. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міської ради Львова.

Вулицю перекриють у середу з 07:00 год. ранку у зв’язку з проведенням ремонтних робіт, які проводитиме ТзОВ «Онур». Тож ділянка від вулиці Нечуя-Левицького до Горбачевського буде непроїзною до 23:00 год. суботи, 24 серпня.

Об’їзд здійснюватиметься по вулицях Нечуя-Левицького – Чупринки – Горбачевського. Трамвайні маршрути № 3, 4, 9 курсуватимуть без змін.

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