Для порятунку храму під Львовом, в якому творив Пінзель, проведуть масштабний мистецький проєкт

До Дня незалежності, 23 та 24 серпня, у покинутому храмі, у селі Годовиці, що біля Львова, відбудеться масштабний мистецький проєкт «Пінзель. Ukrainian Live у Годовиці». Він має на меті привернути увагу до церкви, в якій працював Йоган Георг Пінзель. Зараз будівля перебуває у аварійному стані. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Тож усіх запрошують приїхати насолодитись музикою, і таким чином допомогти врятувати місцевий храм. Організатори обіцяють відвідувачам чимало безкоштовних цікавих заходів: виставка картин «Натхненні Пінзелем», мистецький лекторій і нетворкінг, арт-пікнік та багато іншого.

Центральною подією стане концерт симфонічної музики від Ukrainian Festival Orchestra (UFO) 24 серпня о 19:30 біля 200-літніх стін покинутої церкви. Диригуватиме Іван Остапович. Директор оркестру — Тарас Демко.

Програма «Пінзель. Ukrainian Live у Годовиці»

23 серпня, п’ятниця. Art in Progress

Локація: Простір біля Храму Всіх Святих, село Годовиця

18:00 Знайомство з Годовицею

18:00 — 21:00 Інстаграм-зона

18:00 — 21:00 Сушка фотографій

19:00 — 19:15 Відкриття виставка живопису «Натхненні Пінзелем» в рамах проекту «Під Зорею Пінзеля».

19:30 — 20:15 Арт-пікнік. Нетворкінг.

20:15 — 21:00 Захід сонця під живу музику на березі мальовничого озера

24 серпня, субота. Українське наживо

Локація: Простір біля Львівського органного залу (Львів, вул. Бандери, 8)

13:30 — 14:00 Безкоштовний трансфер шатл-басами зі Львова

Локація: Простір біля Храму Всіх Святих, село Годовиця

16:00 — 16:40 Органний мініконцерт від Надії Величко

17:00 — 17:30 Презентація «Пінзель. Ukrainian Live у Годовиці»

17:30 — 18:15 Лекція про Пінзеля від Лесі Банах, завідувачки музею Іоана Георга Пінзеля

18:30 — 19:00 показ мод, колекція одягу «Пінзель. Львів. Бароко» в рамках проекту «Під Зорею Пінзеля» від Івони Лобан

19:30 — 21:00 Концерт «Українське Наживо» Ukrainian Festival Orchestra (з антрактом)

22:00 — 23:00 Трансфер до Львова

Нагадаємо, що колишній храм Усіх Святих — пам’ятка архітектури XVIII століття стилю бароко у селі Годовиця, що під Львовом. Його будівництво тривало сім років (1751−1758), а робота над внутрішнім та зовнішнім декором продовжувалася ще у 1760-х рр. Це перша і найдосконаліша робота архітектора Бернарда Меретина. Розписом інтер’єрів займався відомий художник Алєксандер Роліньський, автором різьбленого декору є геніальний скульптор Йоган Георг Пінзель.

У 1974 р. у храмі сталася пожежа, внаслідок чого вигорів весь дах та невдовзі завалився. На сьогодні стан безцінного храму критичний, він є суцільною руїною без даху та склепінь.