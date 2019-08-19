У Львові вперше обрали переможця телепроєкту «Українська пісня»

Цими вихідними на стадіоні «Арена Львів» 20 тисяч глядачів стали свідками сходження нової зірки шоу-бізнесу. У межах Національного проєкту «Українська пісня/Ukrainian Song Project 2019» було оголошено ім’я найкращого представника сучасної музики країни. Про це Львівському порталу повідомили організатори.

Протягом року йшла масштабна підготовка до шоу «Українська пісня/Ukrainian Song Project», яке преса вже назвала «українським Євробаченням». Феєричне дійство стало відображенням новітнього «обличчя» вітчизняного саунду – прогресивного звучання, цілком конкурентоспроможного із західним ринком.

Виконавчий директор Національного проекту «Українська пісня/Ukrainian Song Project», засновник Kontramarka.ua і лейблу «Контрамарка» Олександр Порядченко зауважив, що однією з місій проекту є його вихід на міжнародний рівень і залучення іноземної аудиторії.

«Українська пісня/Ukrainian Song Project» – це насамперед стартовий майданчик для талановитих виконавців. Серед сотень конкурсних заявок було обрано найобдарованіших виконавців: щасливчики разом із зірками медіапростору подарували слухачам справжнє свято мистецтва.

У Львові запалювали Тіна Кароль, «Без Обмежень», Арсен Мірзоян, MELOVIN, DILEMMA, ENEJ (Польща), Alyosha, TARABAROVA, TAYANNA, Jerry Heil та інші імениті співаки. На гостей чекало понад п’ять годин живої музики, яскравих перформенсів та першокласних візуальних ефектів. Ведучим вечора був харизматичний Олександр Педан.

Вперше за історію національного проекту серед 10 фіналістів визначили тріумфатора. Обирало фаворита експертне журі: Руслан Квінта, Михайло Ясинський, Тарас Курчик, Роман Муха, Ігор Панасов, Геннадій Вітер, Євген Фешак, Олександр Порядченко.

За результатами оцінювання сольного виступу, підготовленої пісні та загального розвитку артиста за рік переможцем став Grohotsky, а лідером глядацьких симпатій – KHAYAT.

«Я дуже пишаюся тим, як сучасно, сміливо та професійно сьогодні звучить українська пісня. Наші учасники з року в рік ростуть, вдосконалюються та охоче пробують власні сили в різних музичних стилях. Я впевнений, що в майбутньому ми станемо брендом, з яким будуть асоціювати українську культуру», – говорить засновник та генеральний продюсер проєкту Тарас Курчик.

Організатори та партнери «Української пісні» подарували Ігорю Грохоцькому ротацію на радіо, запис нової пісні на студії, а також підготовку сольного концерту у Львові та Києві. Головною відзнакою стала співпраця з проектом «Українська пісня/Ukrainian Song Project» протягом року та розкрутка артиста в медіапросторі країни.

Нагадаємо, що трансляція проекту відбудеться у День незалежності України, 24 серпня, на телеканалі «Україна» о 22:30 год. Не пропустіть можливість почути улюблених артистів та познайомитися з поколінням достойних вашої уваги музикантів!

«Українська пісня/Ukrainian Song Project» традиційно відбувається за підтримки Кабінету міністрів України, Міністерства культури України, Львівської обласної ради, Львівської облдержадміністрації. Крім того, уже чотири роки поспіль проект підтримує Ігор Васюник.

Організатори вже анонсували дату п’ятого Національного проекту «Українська пісня/Ukrainian Song Project»: ювілейне шоу відбудеться 15 серпня 2020 року на «Арені Львів».

Раніше Львівський портал опублікував матеріал «Українське євробачення у Львові. Як національне мегашоу змінює сенси та розвінує міфи», де детально розповідав про те, які можливості дає цей проєкт молодим виконавцям.

Фото організаторів