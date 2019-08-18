«Українська пісня» зібрала на «Арені Львів» 20 тисяч меломанів

У суботу, 17 серпня, масштабний національний телепроєкт «Українська пісня» зібрав на стадіоні «Арена Львів» 20 тисяч любителів української музики. На сцені запалювали не лише відомі зірки, а й співаки-початківці, які заявили про себе на всю країну. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

«Українська пісня / Ukrainian Song Project» – це насамперед стартовий майданчик для талановитих виконавців-початківців. Серед сотень конкурсних заявок було обрано найобдарованіших виконавців: щасливчики разом із зірками медіапростору подарували слухачам справжнє свято мистецтва. У Львові запалювали Тіна Кароль, «Без Обмежень», Арсен Мірзоян, MELOVIN, DILEMMA, Alyosha, Tarabarova та інші імениті співаки. На гостей чекали понад 5 годин живої музики, яскравих перформенсів та першокласних візуальних ефектів», – розповідають організатори.

Щодо молодих артистів, то всі вони пройшли попередній відбір екпертного журі. Так, вчора на «Арені Львів» виступали ХАС, Grohotsky, «Юра Самовілов. Гуртом», KHAYAT, Артем Кай, Arturro Mass, On I Ona, TVORCHI, гурт[O] та «Шосте чуття».

Цьогоріч вперше серед десяти виконавців-початківців експерти обирали переможця. За результатами оцінювання сольного виступу, підготовленої пісні та загального розвитку артиста за рік, переможцем став Grohotsky, а лідером глядацьких симпатій – KHAYAT.

Переможець «Української пісні» Grohotsky отримає ротацію на одній з радіостанції, запис нової пісні на студії, підготовку сольного концерту у Львові та Києві.

Зазначимо, що на День Незалежності, 24 серпня, телеканал «Україна» транслюватиме гала-концерт проєкту «Українська пісня».

«Українська пісня» традиційно відбувається за підтримки Кабінету міністрів України, Міністерства культури України, Львівської обласної ради і Львівської облдержадміністрації, телеканалу «Україна» та «Музичної Платформи України». Крім того, уже чотири роки поспіль проєкт підтримує Ігор Васюник.

Раніше Львівський портал опублікував матеріал «Українське євробачення у Львові. Як національне мегашоу змінює сенси та розвінує міфи», де детально розповідав про те, які можливості дає цей проєкт молодим виконавцям.

Фото надані організаторами, Руслан Литвин