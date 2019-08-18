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Жертвами змій на Львівщині стали вже 43 людини

Наталя Дуляба

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Із початку 2019 року змії покусали на Львівщині 43 людини. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

 

Якщо станом на початок червня від укусів змій на Львівщині постраждали 8 людей, то зараз кількість жертв зросла до 43 осіб.

Найбільш активними змії у Львівській області стають орієнтовно з травня і кусати людей можуть аж до листопада. Найбільше випадків укусів фіксують у Сколівському і Турківському районах.

Востаннє через змію до лікарні потрапила 39-річна мешканка Львівщини. Її гадюка вкусила 16 серпня.

Зазначимо, що найпоширенішою отруйною змією на території Львівщини є гадюка звичайна. Її забарвлення є мінливим – від світло-сірого до мідно-червоного та чорного з темним ромбічним малюнком на спині.

Місцями проживання гадюки є узлісся, лісові галявини, лісосмуги, порослі чагарником яри і балки, степові схили з чагарниками. У сонячний день вона полюбляє вигріватися на стежці, на пнях. Тому зі змією можна зустрітися під час відпочинку на природі, походу в ліс, на сінокосі та навіть під час роботи на присадибній ділянці.

Львівський портал раніше писав про те, як уникнути зустрічі зі змією, а також що робити, якщо вона таки вас вкусила. Детальніше про це читайте тут.

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